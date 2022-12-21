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تسريب تسجيل للرئيس الأمريكي

بايدن : الاتفاق النووي بات في حكم الميت

2022-12-21 الساعة 9:55
بايدن : الاتفاق النووي بات في حكم الميت
المواطن - فريق التحرير

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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي، أن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران للحد من برنامجها النووي بات في حكم الميت، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك، حسبما يظهر تسجيل مصور.

فشل الاتفاق

وأظهر التسجيل الذي صور على الأرجح في الثالث من نوفمبر خلال زيارة بايدن إلى كاليفورنيا، والذي تم تسريبه أمس الثلاثاء، وتظهر فيه امرأة تطلب من بايدن أن يعلن أن خطة العمل الشاملة المشتركة وهي الاسم الرسمي للاتفاق النووي، لم تعد قائمة.

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وتسأل المرأة التي كانت تضع على شعرها شريطة بألوان العلم الإيراني، بايدن بينما كان يصافح عددًا من الأشخاص: الرئيس بايدن، هل يمكنكم الإعلان أن خطة العمل الشاملة المشتركة باتت في حكم الميت؟. ويجيبها بايدن: لا، لترد: لم لا؟.

الاتفاق الميت

وأضاف بايدن: إنها بحكم الميت لكننا لن نعلن عن ذلك، القصة طويلة.

وتحضه المرأة والأشخاص الموجودون إلى جانبها على عدم إبرام اتفاقات مع حكومة طهران، وتقول: إنهم لا يمثلوننا، ويضيف آخر: إنهم ليسوا حكومتنا.

ويجيب بايدن: أعلم بأنهم لا يمثلونكم. لكن سيكون بحوزتهم سلاح نووي، ثم ينتهي التسجيل.

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