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في المحيط الأطلسي

بحاران يعثران على سفينة أشباح تجرفها الأمواج

2022-12-30 الساعة 1:07
بحاران يعثران على سفينة أشباح تجرفها الأمواج
المواطن - فريق التحرير

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تمكن اثنان من البحارة من العثور على مركب تجرفه الأمواج على بعد مئات الأميال من اليابسة في المحيط الأطلسي، ولم يكن أحد على متنه. وكان الاثنان يقودان زورقين تابعين لـمشروع أبحاث المحيط، عندما صادفا تلك السفينة الشبح، على بعد 800 ميل من برمودا، واصفين تلك اللحظة بالمخيفة.

مركب شراعي مهجور

ولاحظا مع اقترابهما من المركب، أن شراع المركب غير مرفوع، والمحرك لم يكن يعمل، ولم تكن هناك أي علامة على وجود أحد. فقرر أحدهما الصعود إلى متن السفينة والتحقق من الأمر؛ خوفًا من أن يكون أحدهم تعرض للأذى.

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وأفاد الباحث البحار مات رذرفورد، مصورًا نفسه أثناء دخوله لإلقاء نظرة فاحصة على المركب، الذي يبلغ طوله 48 قدمًا: هذا مركب شراعي مهجور بشكل فظيع من نادي اليخوت الأيرلندي الملكي، مضيفًا: آمل ألا أجد جثثًا على متنه.

جنون

ووصف مات، وهو أول بحار يبحر بمفرده دون توقف حول أمريكا الشمالية والجنوبية، لحظة صعوده المركب بالجنون لاسيما وقوفه على مركب جميل وسط المحيط، على بعد 800 ميل من برمودا، و1500 ميل من الولايات المتحدة.

وبعد تفقد المركب، قرر البحاران سحبه خلف زورقهما، قاطعين مسافة 50 ميلًا في اليوم الثاني.

وقالا: إنه بعد 47 يومًا في المحيط، بدأ الوقود ينفد منهما، فأقنعا سفينة شحن عابرة، بمنحهما بعض الوقود، وواصلا السحب.

وبحسب باحثين على الإنترنت، تعود ملكية المركب إلى القبطان ألان ماكغيتيغان، من نادي اليخوت الأيرلندي الملكي، والذي جرى إنقاذه وزميلين له من قبل سفينة شحن يونانية، على بُعد 64 ميلًا شمال برمودا، عندما تعرض مركبهم لضربة قاضية من موجات ارتفاعها 30 قدمًا، ورياح 50 عقدة. وقد عثر عليه البحاران بعد تسعة أسابيع من هجره.

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