بدء الحالة الممطرة من غرب السعودية محملة برطوبة البحر

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أعلن الباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني، عن بدء الحالة الجوية الممطرة من غرب المملكة.
اندفاع جميل لمنخفض السودان محملاً برطوبة البحر نحو جنوب غرب و غرب المملكة ⛈
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بداية خير ان شاء الله pic.twitter.com/77SN3cxkqc
— د.زياد الجهني (@Zeyad_jehani) December 29, 2022
وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “اللهم لك الحمد.. بدأت الحالة الجوية الممطرة من غرب المملكة.. اللهم صيبًا نافعًا”.
كما نشر فيديوجراف يُظهر اندفاعًا جميلًا لمنخفض السودان محملاً برطوبة البحر نحو جنوب غرب وغرب المملكة.
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه في وقت سابق، لحالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء اليوم الخميس وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.