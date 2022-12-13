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مزود بألياف بصرية مدمجة

بدء العمل على تركيب أول كابل طاقة بحري في مشروع البحر الأحمر

2022-12-13 الساعة 11:59
بدء العمل على تركيب أول كابل طاقة بحري في مشروع البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب مختص بتغطية مشاريع رؤية 2030، بدء العمل على تركيب أول كابل طاقة خاص بالطاقة في مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الحساب الاحتياطي لتغطية مشاريع رؤية 2030 على موقع “تويتر” أن كابل الطاقة تحت سطح البحر الذي يبلغ طوله حوالي 30كم والمزود بألياف بصرية مدمجة، سيوفر الطاقة والاتصالات إلى مشروع جزر البحر الأحمر.

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مشروع البحر الأحمر

ويشكل مشروع “البحر الأحمر” تجسيدًا عمليًّا لأحد محاور رؤية 2030، سيقام على عدد من الجزر والمواقع الجبلية والشواطئ، ليصبح وجهة رائدة لسياحة الاستجمام والأنشطة والمغامرات.

وسيتيح هذا المشروع استكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل وبراكين خاملة، وآثار قديمة، ليصبح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، وسيتم تطويره وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الجزر الساحرة شيئًا آخر خلال 5 سنوات، فالمشروع الطموح الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيحوّل هذه المواقع البكر إلى وجهة سياحية عالمية.

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