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وسط حضور جماهيري كبير

بدء مباريات نصف نهائي كأس الدرعية للتنس

2022-12-09 الساعة 9:21
بدء مباريات نصف نهائي كأس الدرعية للتنس
المواطن - فريق التحرير

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تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس 2022، التي تنظمها وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، وسط حضور جماهيري كبير في ملعب “الدرعية أرينا” في الدرعية التاريخية.

وانطلقت في الرابعة عصراً مباراتي نصف النهائي للفردي؛ لتحديد المتأهلين لنهائي الفردي في البطولة، لقيمة جوائزها المالية الكبيرة 3 ملايين دولار، ومشاركة 12 من اللاعبين المصنفين عالمياً، وذلك بمواجهة قوية بين حامل لقب كأس الدرعية للتنس 2019 دانييل مدفيديف واللاعب ستان فافرينكا، فيما تجمع المباراة الثانية اللاعبين كاميرون نوري وتايلور فريتز.

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وتقام اليوم كذلك مباراتي نصف النهائي للزوجي في البطولة، وتجمع الخاسرين باليوم الأول في مباريات الفردي؛ لتحديد المتنافسين في نهائي الزوجي غداً، حيث يلتقي فريق دومينيك تيم وألكسندر زفيريف فريق اللاعبين أندري روبليف وماتيو بيريتيني، أما المباراة الثانية فسيواجه فيها فريق يضم ستيفانوس تسيتسيباس ونيك كيريوس بفريق يجمع اللاعبين دومينيك ستريكر وهوبرت هوركاتش.

كأس الدرعية للتنس

ويشهد اليوم الثاني من منافسات كاس الدرعية للتنس مباريات قوية في الفردي والزوجي، وكذلك العديد من الفعاليات الترفيهية، والعروض المبهرة المليئة بالإثارة، إلى جانب الحفل الغنائي للفنانة السعودية زينة عماد.

وينص نظام البطولة على تتويج الفائز ببطولة الفردي على كأس الدرعية للتنس وجائزة مالية مليون دولار، والمركز الثاني 500 ألف دولار، ويحصل المتأهلون إلى نصف النهائي على 250 ألف دولار لكل لاعب، فيما سيتم تتويج الفائزين ببطولة الزوجي بكأس الدرعية للتنس وجائزة مالية 250 ألف دولار لكل لاعب، والمتأهلين للتصفيات النهائية 125 ألف دولار لكل لاعب، وينال زوجي نصف النهائي 75 ألف دولار لكل لاعب.

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