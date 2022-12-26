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مصادر غير حيوانية تمدنا به

بشرى سارة للنباتيين بشأن فيتامين الشمس

2022-12-26 الساعة 1:16
بشرى سارة للنباتيين بشأن فيتامين الشمس
المواطن - فريق التحرير

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يلعب فيتامين الشمس دورًا مهمًا في نمو الدماغ والصحة العقلية، بالإضافة إلى أهميته بالنسبة لعضلة القلب وجهاز المناعة.

مصادر غير حيوانية

ويمكن الحصول على فيتامين د، من مصادر غير حيوانية، الأمر الذي يعتبر خبرًا سارًا بالنسبة للنباتيين.

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ولا يخفى على أحد الفوائد العظيمة لفيتامين د، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، والحفاظ على تركيزات كافية من الماغنيسيوم والفوسفات في الدم.

الفطر

ورغم أن مصادر هذا النوع من الفيتامينات أغلبها حيوانية، لكن هناك بعض الأغذية النباتية الغنية ومنها الفطر الذي لديه قدرة فريدة على إنتاج فيتامين د عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، حسبما ذكر موقع “هيلث لاين” الطبي.

ووفق دراسة نشرت في مجلة “الغذاء والسموم الكيميائية”، فإن أنواعًا من الفطر التي لا تزرع في مناطق مظلمة قد تحتوي على ما بين 154 و1136 وحدة (3.8 و28 ميكروجرام) من فيتامين د لكل 100 جرام.

دقيق الشوفان

وينصح الخبراء بعدم تناول الفطر البري إلا إذا كان الشخص يتمتع بخبرة تمكنه من تمييز الأنواع السامة والتي قد تسبب أعراضًا خطيرة وقد تكون قاتلة.

غالبًا ما يتم تدعيم دقيق الشوفان والحبوب الجاهزة للأكل بفيتامين د، حيث يوفر نصف كوب منها 120 جرامًا، ما يصل إلى 120 وحدة دولية 3 ميكروجرام تقريبًا.

حليب النباتات

تتوفر أنواع عديدة من حليب النباتات التي تحتوي على فيتامين د، مثل الصويا واللوز والأرز والشوفان، حيث أنها قد تحتوي على 100 وحدة دولية (2.5 ميكروجرام) من هذا النوع من الفيتامينات لكل 1 كوب.

جبنة التوفو

يمكن أن يحتوي 100 جرام من جبنة التوفو التي تصنع عن طريق تخثر حليب الصويا على 100 وحدة دولية أو 2.5 ميكروجرام من فيتامين د، وفق بيانات نشرتها وزارة الزراعة الأمريكية.

ووفقًا للمعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة، فإن تعريض وجهك أو ذراعيك أو ساقيك أو ظهرك لأشعة الشمس لمدة 5-30 دقيقة مرتين في الأسبوع، بدون واقي من الشمس، عادة ما يكون كافيًا لتوليد مستويات فيتامين د المثلى.

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