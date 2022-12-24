بعد إلزام زوج بسداد مهر طليقته.. محامية : دين مستحق

أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية
أكدت المحامية هديل باداود، أن عقد النكاح يعد صحيحًا إذا اتفق الزوجان على تأخير المهر أثناء العقد وذلك حسب نظام الأحوال الشخصية.
فيديو | المحامية هديل باداود: يعد عقد النكاح صحيحا إذا اتفق الزوجان على تأخير المهر أثناء العقد ويعد المهر المؤجل دينا على الزوج حتى سداده#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qkbA5vYNm1قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2022
وأوضحت باداود في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن هذا الزواج يعد صحيحًا طالما توافرت أركان عقد الزواج من وجود الزوجين والإيجاب والقبول وشهادة الشهود.
ولفتت إلى أنه حسب نظام الأحوال الشخصية، يجوز الاتفاق على تأجيل المهر كله أو بعضه، وفي حال لم يتم الاتفاق يتم المطالبة به من قبل الزوجة ويكون دينًا على الزوج.
وكانت إحدى المحاكم بغربي المملكة قضت في وقت سابق بإلزام زوج بإعادة مهر طليقته المقدر بـ 50 ألف ريال بعد 33 عامًا من زواجها إثر دعوى قضائية أقامتها ضده.
وبعد رفع الدعوى وتقييدها بالمحكمة، أقرت المحكمة باستحقاق السيدة مهرها المدوّن في عقد النكاح وألزمت به طليقها، وبات الحكم نهائيًا بمصادقة محكمة الاستئناف.