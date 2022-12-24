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في حال الاتفاق على تأجيل استلام الزوجة

بعد إلزام زوج بسداد مهر طليقته.. محامية : دين مستحق

2022-12-24 الساعة 7:22
بعد إلزام زوج بسداد مهر طليقته.. محامية : دين مستحق
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المحامية هديل باداود، أن عقد النكاح يعد صحيحًا إذا اتفق الزوجان على تأخير المهر أثناء العقد وذلك حسب نظام الأحوال الشخصية.

زواج صحيح

وأوضحت باداود في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن هذا الزواج يعد صحيحًا طالما توافرت أركان عقد الزواج من وجود الزوجين والإيجاب والقبول وشهادة الشهود.

ولفتت إلى أنه حسب نظام الأحوال الشخصية، يجوز الاتفاق على تأجيل المهر كله أو بعضه، وفي حال لم يتم الاتفاق يتم المطالبة به من قبل الزوجة ويكون دينًا على الزوج.

إلزام بإعادة المهر

وكانت إحدى المحاكم بغربي المملكة قضت في وقت سابق بإلزام زوج بإعادة مهر طليقته المقدر بـ 50 ألف ريال بعد 33 عامًا من زواجها إثر دعوى قضائية أقامتها ضده.

وبعد رفع الدعوى وتقييدها بالمحكمة، أقرت المحكمة باستحقاق السيدة مهرها المدوّن في عقد النكاح وألزمت به طليقها، وبات الحكم نهائيًا بمصادقة محكمة الاستئناف.

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