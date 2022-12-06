بعد جهود عام كامل.. “دلني” يحصد المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي

حصد مركز دلني للأعمال أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى المملكة في مسار تفعيل العمل التطوعي.

وأكدت مديرة وحدة التطوع بمركز دلني للأعمال فتحية الغامدي أن الحصول على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي يعكس جهود عام كامل من العمل في مجال التطوع لخدمة المجتمع وقطاع التطوع.

وتسلمت الغامدي جائزة التكريم من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

يشار إلى أن مركز دلني، أسهم في تفعيل التطوع الاحترافي لعام 2022، حيث تجاوز عدد المستفيدين من المركز 40 ألف مستفيد في 58 مدينة ومحافظة.

كما قام المركز أيضا بالعمل على بناء معيار لتطوع القطاع الخاص في المملكة، حيث أسهم في رفع نسبة المتطوعين المستشارين في المركز لعام 2022، حيث تجاوز عدد المستشارين المتطوعين لهذا العام 1600 خبير في عدة مجالات وتخصصات نوعية.