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عقب خسارته لقب بطولة مستر أولمبيا

بيج رامي يخرج عن صمته ويوجه رسالة للجمهور

2022-12-19 الساعة 8:18
بيج رامي يخرج عن صمته ويوجه رسالة للجمهور
المواطن - فريق التحرير

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خرج المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي، عن صمته عقب خسارته لقب بطولة مستر أولمبيا للوزن المفتوح لعام 2022.

رسالة بيج رامي

ووجه بيج رامي رسالة إلى جمهوره، حيث ظهر في فيديو نشره عبر صفحته على موقع إنستجرام، قال فيه: أنا مش ميت.. أنا لسه عايش. لم أعتزل وهرجع تاني السنة المقبلة. سأواصل اللعب لإكمال حلمي وحلمكم. سأحقق مستر أولمبيا العام المقبل.

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واكتفى بيج رامي بالمركز الخامس في الترتيب النهائي لبطولة مستر أولمبيا للوزن المفتوح، يوم الأحد، بينما تربع الإيراني هادي شوبان على العرش، وتلاه الثلاثي الأمريكي ديريك لونسفورد، نيك ووكر، وبراندون كوري، في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

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