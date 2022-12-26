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بداية من غدٍ حتى نهاية الأسبوع

تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك

2022-12-26 الساعة 9:34
تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك
المواطن - أحمد العطوي

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أصدر مدير التعليم في منطقة تبوك، أ. ماجد العقير، توجيهًا لمديري ومديرات المدارس في مدينة تبوك، بشأن الدراسة غدًا في ظل حالة الطقس غير المستقر.

تأجيل موعد الحصة الأولى

وقال العقير: إنه ونظرًا لبرودة الجو وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فسيكون الدوام المدرسي في مدارس مدينة تبوك وقراها التابعة لها لهذا الأسبوع بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء 3/ 6/ 1444هـ وحتى نهاية الأسبوع بحيث تبدأ الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا، مع مراعاة استيفاء جميع الحصص.

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تعليق الدراسة

من جانب آخر، أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، في مدارس تهامة؛ بسبب أحوال الطقس.

الدراسة عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: نظرًا للظروف الجوية والتنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد في مدارس تهامة (الغول- الغايل- المسنى- قاعة- الدافعة- قرض- الجربة) يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1444هـ.

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