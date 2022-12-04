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تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإنجليزية

2022-12-04 الساعة 8:41
تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإنجليزية
المواطن - الرياض

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يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإنجليزية 

وسبق لـ أزرق الرياض مواجهة الأندية الإنجليزية في 6 مباريات سابقة.

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المباراة الأولى كانت أمام فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي في عام 1982 وفاز النادي الإنجليزي بثمانية أهداف دون رد.

وفي عام 2008، فاز الهلال وديًا على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين في مباراة اعتزال سامي الجابر.

الهلال
لاعبو أزرق الرياض – المصدر spl

وفي عام 2009، فاز أزرق الرياض على نادي برمنجهام سيتي وديًا بثلاثية نظيفة، ثم في عام 2012 فاز وديًا على نادي مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ثم في فبراير الماضي، خسر أزرق الرياض من نادي تشيلسي وديًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ثم في أغسطس من العام الحالي فاز أزرق الرياض على نادي نوتنجهام فورست بسداسية مقابل هدف قبل بدء منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسوف تُقام المباراة بين أزرق الرياض ونيوكاسل على ملعب ” الملز” في الرياض.

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