تخريج 159 قيادية يمثلن 17 دولة من برنامج قيادات عالمية جامعة جورج تاون بمركز مؤتمرات واس

احتفل برنامج قيادات عالمية بالشراكة مع جامعة جورج تاون الأمريكية (مدرسة ماك دونا لإدارة الأعمال) مساء اليوم بتخريج أكثر من 159 قياديةً، يمثلن 17 دولة في العالم، أنهين البرنامج الأكاديمي لتنمية المهارات القيادية للمرأة وتمكينها من استيفاء متطلبات العمل في المناصب القيادية، بحضور عدد من سفراء الدول المعتمدة لدى المملكة وكبار المسؤولات في القطاع الحكومي وجامعة جورج تاون، وذلك في مقر مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية “واس” بمدينة الرياض.

وألقت المؤسس المشرف العام على برنامج قيادات عالمية جورج تاون نوف بنت عبدالله الراكان كلمة قالت فيها: إن هذا العام يصادف السنة الثانية من برنامج قيادات عالمية، الذي بدأناه خلال ترؤس المملكة لمجموعة العشرين، وفي ظل جائحة كورنا والعديد من التحديات، إلا أن قوتنا ومرونتنا وتصميمنا على النجاح ساعدتنا في الوصول إلى أكثر من 200 امرأة من جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنه طوال فترة انعقاد البرنامج، أتيحت للخريجات فرصة رائعة للانخراط والتعاون فيما يتعلق بتبادل خبراتهم التنظيمية، من أكثر من 17 دولة في مجموعة العشرين، والشرق الأوسط وغيرها من الدول.

الهدف الرئيسي للبرنامج

وأضافت أن الهدف من هذا التفاعل هو تحقيق الهدف الرئيس للبرنامج فيما يتعلق بتزويد القيادات النسائية الناشئة بالمهارات القيادية الضرورية لحياتهن المهنية، معبرة عن اعتزازها وفخرها لوجودها في بلد يكون فيه تمكين المرأة في صلب تنميته الاجتماعية والاقتصادية، في ظل رؤية المملكة 2030.

كما ألقت كلمة جامعة جورج تاون الرئيسة الأكاديمية لبرنامج قيادات بالجامعة البروفيسورة إفلين وليمز، التي عبرت عن سعادتها بأن تكون المملكة أول دولة عربية لها في الشرق الأوسط، مضيفة نحن نفخر بهذه الشراكة لتنفيذ برنامج قيادات عالمية جامعة جورج تاون للسنة الثانية.

ونوهت بأنه نُفذ البرنامج خلال يوليو في إندونيسيا، خلال فترة رئاستهم لمجموعة العشرين، مما كان له تأثير كبير على النساء الإندونيسيات اللواتي حصلن على فرصة التنمية، بفضل هذه الشراكة السعودية الأمريكية المثمرة.

وأكدت التزام الجامعة بتمكين القيادات النسائية ليتمكن من تحقيق التميز في مجتمعاتهن وشركاتهن ودولهن.

وفي نهاية الحفل سلمت الشهادات للخريجات من 17 دولة في العالم، ثم التقطت الصور الجماعية لهن على منصة المسرح.

يذكر أن برنامج قيادات عالمية – جورج تاون، هو برنامج لتطوير مهارات القياديات، ويُنفَّذ بالتعاون بين برنامج قيادات عالمية في المملكة العربية السعودية وجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لارتفاع الطلب على المنظمات لتطوير المهارات القيادية للموظفات، وتطوير مهارات القيادة للقياديات.

يذكر أن برنامج قيادات عالمية – جورج تاون، هو برنامج لتطوير مهارات القياديات، ويُنفَّذ بالتعاون بين برنامج قيادات عالمية في المملكة العربية السعودية وجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لارتفاع الطلب على المنظمات لتطوير المهارات القيادية للموظفات، وتطوير مهارات القيادة للقياديات.

هدف البرنامج

ويعمل البرنامج على تهيئة القيادات النسائية ببرنامج تعليمي مكثَّف، يركز على مهارات القيادة الإستراتيجية التي ستدعمهن في الإدارة بشكل فعال، وفي التغلب على التحديات التي تواجه القائدات، وهو مخصص للنساء اللاتي أظهرن إمكانات عالية في الإدارة الوسطى في الأعمال التجارية، أو الحكومية، أو المنظمات غير الربحية، ويرغبن في تحويل مواهبهن من خلال تعلم المعرفة، واكتساب الأدوات لإعداد أنفسهن لأدوار في القيادة العليا.