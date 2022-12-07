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في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية

تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحث على النزاهة ومحاربة الفساد

2022-12-07 الساعة 9:48
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحث على النزاهة ومحاربة الفساد
المواطن - واس

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وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ‬ اليوم أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الخامس عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1444هـ، للحث على النزاهة ومحاربة الفساد، والتوكيد على تضمين الخطبة الحث على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، وأهمية المحافظة على المال العام وعدم الاعتداء عليه، والحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.

تعزيز السلوك

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية بناءً على ماورد للوزارة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بطلب ‬ تخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة الموافقة 15/ 5/ 1444هـ للحديث عن تعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق توعية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد.

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كما يأتي التوجيه في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية في تحقيق الرسالة السامية لمنابر الجمعة التي تقوم بدور مهم ومؤثر في حماية المجتمع وترسيخ قيم الأمن والتصدي للفساد بكل صوره واشكاله التي تحارب التنمية.

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