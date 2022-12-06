تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق
قالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين: إن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أنهى تسجيل عشرين جزءًا من المصحف المرتل.
معالي الرئيس العام يُنهي تسجيل عشرين جزءًا من المصحف المرتل، وتدشين المصحف المرتل غُرة شهر رمضان المبارك 1444هـ.#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/a2NgXvKojcقد يهمّك أيضاً
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 6, 2022
وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تدشين المصحف المرتل غُرة شهر رمضان المبارك 1444هـ.
ونشرت الرئاسة مقطع فيديو مسجل، لتلاوة الشيخ عبدالرحمن السديس.
في وقت سابق، أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أضخم وأكبر برنامج للاحتفال باليوم الوطني في تاريخ الرئاسة، والذي تضمن 30 فعالية ومبادرة ومسابقة، ومعارض ميدانية افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية.