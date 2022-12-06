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تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان

2022-12-06 الساعة 9:05
تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان
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المواطن - الرياض

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قالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين: إن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أنهى تسجيل عشرين جزءًا من المصحف المرتل.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تدشين المصحف المرتل غُرة شهر رمضان المبارك 1444هـ.

ونشرت الرئاسة مقطع فيديو مسجل، لتلاوة الشيخ عبدالرحمن السديس.

30 فعالية

في وقت سابق، أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أضخم وأكبر برنامج للاحتفال باليوم الوطني في تاريخ الرئاسة، والذي تضمن 30 فعالية ومبادرة ومسابقة، ومعارض ميدانية افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية.

 

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