تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي الندى بجدة

كشفت المؤشرات العقارية لوزارة العدل، متوسط أسعار الأراضي السكنية في حي الندى بجدة، حيث سجلت المؤشرات تراجعًا بمتوسط سعر المتر بنسبة 8% خلال الربع الثالث 2022.

وحسب المؤشرات، سجل سعر المتر في حي الندى 438 ريالًا، وذلك بإجمالي عدد صفقات 352، خلال الربع الأول من 2022.

الربع الثاني من 2022

وفي الربع الثاني من 2022، بلغ سعر المتر 514 ريالًا، وبإجمالي عدد صفقات 243 صفقة.

كما أشارت المؤشرات إلى تراجع الأسعار في الربع الثالث، ليسجل المتر 473 ريالًا، بإجمالي 111 صفقة.