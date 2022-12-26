تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي الندى بجدة

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كشفت المؤشرات العقارية لوزارة العدل، متوسط أسعار الأراضي السكنية في حي الندى بجدة، حيث سجلت المؤشرات تراجعًا بمتوسط سعر المتر بنسبة 8% خلال الربع الثالث 2022.
فيديو | حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل.. سجلت الأراضي السكنية في "حي الندى" في جدة تراجعا بمتوسط سعر المتر بنسبة 8% خلال الربع الثالث 2022#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/pvndosQCqDقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 26, 2022
وحسب المؤشرات، سجل سعر المتر في حي الندى 438 ريالًا، وذلك بإجمالي عدد صفقات 352، خلال الربع الأول من 2022.
وفي الربع الثاني من 2022، بلغ سعر المتر 514 ريالًا، وبإجمالي عدد صفقات 243 صفقة.
كما أشارت المؤشرات إلى تراجع الأسعار في الربع الثالث، ليسجل المتر 473 ريالًا، بإجمالي 111 صفقة.