ترقب صرف دعم مُربي المواشي

تساءل العديد من صغار مربي الماشية، عن موعد صرف دعم مُربي المواشي لشهر جمادى الأولى 1444، لصرف مستحقاتهم المالية، والتي من المقرر إيداعها في حساباتهم البنكية مع بداية كل شهر.

وتصدر وسم “دعم مربي المواشي” على تويتر، للاستفسار عن موعد صرف إعانة مربي الماشية، حيث من المقرر الإعلان عن نزول دعم المواشي في القريب.

دعم المواشي

ويعتبر برنامج الدعم الموجه لصغار مربي الماشية بمثابة برنامج مدعم للإعانات الزراعية والذي يعتبر جزءًا من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بحسب رؤية المملكة المستقبلية 2030.

ويهدف دعم المواشي إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وخفض أسعار المعروض من الماشية في مواجهة ارتفاع مدخلات الإنتاج كالشعير والزنة والأدوية البيطرية والأيدي العامة وكذلك أجور النقل.

المستحقون

يجب أن تتوفر عدد من الشروط في مستحقي الحصول على دعم المواشي من المربين، حيث يشترط أن يكون سعودي الجنسية أو ممن يحمل بطاقة التنقل، وكذلك أن يكون من صغار مربي الأغنام ولا يعمل في أي من وظائف القطاع العام أو الخاص.

كما يشترط ألا يكون مسجونًا أو موقوفًا أو مقيمًا بشكل دائم في أحد مراكز الإيواء، كما لا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يكون معه بطاقة صحية، كما يشترط أن يتبع القواعد الصحية والفنية في تربية المواشي، وأن يكون لديه حساب بنكي نشط.