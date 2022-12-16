ترقية قائد القوات الخاصة للأمن البيئي إلى رتبة لواء

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صدر الأمر الملكي القاضي بترقية العميد الركن ساهر بن محمد الحربي إلى رتبة لواء ركن.
صحيفة “المواطن” تبارك للواء الركن ساهر الحربي هذه الثقة الملكية، ونسأل الله أن تكون له عونًا على طاعته وخدمة دينه ومليكه ووطنه.