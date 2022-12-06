تركي آل الشيخ: أتمنى فوز البرازيل بمونديال 2022

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تهنئته للقيادة القطرية؛ وذلك بمناسبة نجاح الدوحة في تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، معربًا عن آماله في فوز منتخب البرازيل باللقب.

وتحدث آل الشيخ لـ قناة “الكاس” القطرية قائلًا: “أهنئ صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أمير قطر والوالد الشيخ حمد بمناسبة نجاح الدوحة في تنظيم المونديال، لقد قدمتم كأس عالم مبهرة من حيث التنظيم”.

تمنيات بفوز البرازيل بالمونديال

وأضاف آل الشيخ: “أتمنى فوز البرازيل باللقب لأنها مدرسة ممتعة في كرة القدم، وأرى هناك أيضًا منتخبي إنجلترا وفرنسا كمرشحين للقب، لكنني أتمنى البرازيل”.

وتابع تركي آل الشيخ: “أرغب في حضور مونديال قطر 2022 قبل نهايته، ولكن إذا لم استطع فسوف أزور قطر بعد نهاية كأس العالم، وأدعو فريق عمل قناة (الكاس) للحضور إلى السعودية في يناير وتغطية مباراة نجوم باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر في موسم الرياض”.