تركي آل الشيخ: أتمنى فوز البرازيل بمونديال 2022

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق
وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تهنئته للقيادة القطرية؛ وذلك بمناسبة نجاح الدوحة في تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، معربًا عن آماله في فوز منتخب البرازيل باللقب.
معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه #السعودية عبر #المجلس_قناة_الكاس :
◀️ ابارك لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هذا التنظيم الرائع للمونديال
◀️ أمنيتي بأن اكون حاضر في المونديال #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/b3EhRlK3cTقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وتحدث آل الشيخ لـ قناة “الكاس” القطرية قائلًا: “أهنئ صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أمير قطر والوالد الشيخ حمد بمناسبة نجاح الدوحة في تنظيم المونديال، لقد قدمتم كأس عالم مبهرة من حيث التنظيم”.
وأضاف آل الشيخ: “أتمنى فوز البرازيل باللقب لأنها مدرسة ممتعة في كرة القدم، وأرى هناك أيضًا منتخبي إنجلترا وفرنسا كمرشحين للقب، لكنني أتمنى البرازيل”.
وتابع تركي آل الشيخ: “أرغب في حضور مونديال قطر 2022 قبل نهايته، ولكن إذا لم استطع فسوف أزور قطر بعد نهاية كأس العالم، وأدعو فريق عمل قناة (الكاس) للحضور إلى السعودية في يناير وتغطية مباراة نجوم باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر في موسم الرياض”.