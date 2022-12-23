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شلالات في الشفا وجريان السيول بالكامل والجموم وجدة

2022-12-23 الساعة 2:14
شلالات في الشفا وجريان السيول بالكامل والجموم وجدة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت عدة محافظات في منطقة مكة المكرمة اليوم هطول الأمطار الغزيرة ما أدى إلى تساقط الشلالات وجريان الأودية والسيول وفيضان الشعاب.

شلالات الشفا

وأظهرت الأمطار الأجواء الجميلة في ساعات الصباح الباكر فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.
وتساقطت الشلالات من مرتفعات الشفا وتدفقت المياه منحدرة بشدة من بين الصخور لتشق طريقها إلى الأودية والشعاب.

 

أيضا شهدت محافظات الكامل والجموم هطول أمطار غزيرة فيما هطلت صباح اليوم، وأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من محافظة جدة ، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.

طقس مكة اليوم

 

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية على محافظات العلا والعيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 

 

 

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