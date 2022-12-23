شلالات في الشفا وجريان السيول بالكامل والجموم وجدة

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شهدت عدة محافظات في منطقة مكة المكرمة اليوم هطول الأمطار الغزيرة ما أدى إلى تساقط الشلالات وجريان الأودية والسيول وفيضان الشعاب.
#فيديو 🎥#الشفا الآن
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تصوير: ماجد عسيري pic.twitter.com/4QPAmyLebdقد يهمّك أيضاً
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 23, 2022
وأظهرت الأمطار الأجواء الجميلة في ساعات الصباح الباكر فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.
وتساقطت الشلالات من مرتفعات الشفا وتدفقت المياه منحدرة بشدة من بين الصخور لتشق طريقها إلى الأودية والشعاب.
#فيديو 🎥#الجموم الآن pic.twitter.com/xhNcwGTEcn
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 23, 2022
أيضا شهدت محافظات الكامل والجموم هطول أمطار غزيرة فيما هطلت صباح اليوم، وأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من محافظة جدة ، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.
#فيديو 🎥#الشفا الآن
.
تصوير: ماجد عسيري pic.twitter.com/4QPAmyLebd
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 23, 2022
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.
كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية على محافظات العلا والعيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.