تسجيل 20 جزءًا من المصحف المرتل للسديس

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين انتهاء تسجيل 20 جزءًا من المصحف المرتب المرتل للرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وقالت في بيان على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين تزف البشرى بانتهاء تسجيل عشرين جزءًا من المصحف المرتل للشيخ عبدالرحمن السديس.

30 فعالية

في وقت سابق، أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أضخم وأكبر برنامج للاحتفال باليوم الوطني في تاريخ الرئاسة، والذي تضمن 30 فعالية ومبادرة ومسابقة، ومعارض ميدانية افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية.

وتقام الفعاليات في خمسة مواقع، لإبراز دور الملك عبدالعزيز يرحمه الله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بما يواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى.

مركز للدراسات والأبحاث

وأعلن الرئيس العام في كلمته التي ألقاها في حفل الرئاسة عن إنشاء مركز للدراسات والأبحاث للمؤسس الملك عبدالعزيز- يرحمه الله- لتوثيق دوره في خدمة الحرمين ليكون مرجعًا للحرمين، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها الملوك المتعاقبون حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.