تسجيل 41 حالة كورونا جديدة و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 825681 حالة.

وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 42 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 813222 حالة ولله الحمد.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9468 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 47 حالة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.