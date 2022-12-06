كشف المدربان البرتغالي فيرناندو سانتوس والسويسري مراد ياكين عن تشكيلة مباراة البرتغال ضد سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

تشكيل مباراة البرتغال ضد سويسرا

وجاء تشكيل منتخب البرتغال مكونًا من: ” كوستا، دالوت، بيبي، روبن دياز، جيريرو، ويليام كارفايو، بيرناردو سيلفا، أوتافيو، جواو فليكس، راموس، برونو فيرنانديز”.

أما تشكيل المنتخب السويسري فجاء مكونًا من: “يان سومر، إيمانويل أكانجي، إيدميلسون فيرنانديز، ريكاردو رودريغيز، فابيان شار، جرانيت تشاكا، سو، روبن فارغاس، شاكيري، بريل إيمبولو”.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن أن المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس سيُجلس كريستيانو رونالدو احتياطيًا في مباراة البرتغال ضد سويسرا.

وفي وقت سابق، ألمحت صحيفة Daily Mail البريطانية إلى أن مدرب البرتغال خطط لاستبعاد رونالدو من قائمة برازيل أوروبا لمواجهة سويسرا كعقوبة لرونالدو بعد اعتراضه على تغييره في مباراة كوريا الجنوبية في دور المجموعات.