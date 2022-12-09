تشكيل مباراة النصر وألميريا الودية

أعلن المديران الفنيان رودي جارسيا وخوان فرانسيس روبي عن التشكيل الرسمي لمباراة النصر وألميريا الودية، تمهيدًا لعودة المسابقات الرسمية.

مباراة النصر وألميريا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر وألميريا، بعد قليل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حيث سيتم نقل اللقاء الودي عبر 11 قناة، وهي؛ mbc، شاهد، الرياضية، روتانا خليجية، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

كما سيتم نقل المباراة الودية عبر القنوات التالية، أيضًا، الشارقة الرياضية، البحرين الرياضية، sport الكويتية، HD العراقية الرياضية وقناة عمان الرياضية.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر وألميريا اليوم، كالتالي؛ دافيد أوسبينا، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالله مادو، غيسلان كونان، لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، أيمن يحيى، سامي النجعي، جلال الدين ماشاريبوف وأندرسون تاليسكا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في مباراة النصر الودية اليوم، كالتالي؛ فيرناندو، بوزو، تشومي، إيلاي، سينتييس، ميليرو، سامو، بورتييو، رامازاني، البلال توريه وبابتيستاو.