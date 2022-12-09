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استعدادًا لعودة المنافسات الرسمية

تشكيل مباراة النصر وألميريا الودية

2022-12-09 الساعة 3:33
تشكيل مباراة النصر وألميريا الودية
المواطن - الرياض

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أعلن المديران الفنيان رودي جارسيا وخوان فرانسيس روبي عن التشكيل الرسمي لمباراة النصر وألميريا الودية، تمهيدًا لعودة المسابقات الرسمية.

مباراة النصر وألميريا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر وألميريا، بعد قليل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حيث سيتم نقل اللقاء الودي عبر 11 قناة، وهي؛ mbc، شاهد، الرياضية، روتانا خليجية، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

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كما سيتم نقل المباراة الودية عبر القنوات التالية، أيضًا، الشارقة الرياضية، البحرين الرياضية، sport الكويتية، HD العراقية الرياضية وقناة عمان الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا
القنوات الناقلة – المصدر @UDAlmeria_Arab

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر وألميريا اليوم، كالتالي؛ دافيد أوسبينا، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالله مادو، غيسلان كونان، لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، أيمن يحيى، سامي النجعي، جلال الدين ماشاريبوف وأندرسون تاليسكا.

تشكيل النصر وألميريا
تشكيل النصر – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في مباراة النصر الودية اليوم، كالتالي؛ فيرناندو، بوزو، تشومي، إيلاي، سينتييس، ميليرو، سامو، بورتييو، رامازاني، البلال توريه وبابتيستاو.

تشكيل ألميريا ضد النصر
تشكيل ألميريا – المصدر @UDAlmeria_Arab

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