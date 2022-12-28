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بالتعاون بين وزارة الصحة وشركة كريم

تطعيم الإنفلونزا الموسمية متاح بالمنزل

2022-12-28 الساعة 12:06
تطعيم الإنفلونزا الموسمية متاح بالمنزل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الصحة، عن طرح مبادرة جديدة تتيح طلب سيارة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع شركة كريم.

التطعيم متاح بالمنزل

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ستُتاح إمكانية طلب سيارة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ليصل طاقم طبي لتقديم التطعيم في منزل المستفيد.

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مواعيد الخدمة

وتُتاح الخدمة في مدن الرياض والمدينة المنورة والدمام وجدة، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 9 مساءً.

شركة كريم

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تحميل تطبيق كريم، وطلب سيارة التطعيم، لتصل السيارة وبها طاقم طبي لتقديم التطعيم للمستفيد.

 

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