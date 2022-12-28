تطعيم الإنفلونزا الموسمية متاح بالمنزل

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كشفت وزارة الصحة، عن طرح مبادرة جديدة تتيح طلب سيارة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع شركة كريم.
وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ستُتاح إمكانية طلب سيارة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ليصل طاقم طبي لتقديم التطعيم في منزل المستفيد.
وتُتاح الخدمة في مدن الرياض والمدينة المنورة والدمام وجدة، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 9 مساءً.
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تحميل تطبيق كريم، وطلب سيارة التطعيم، لتصل السيارة وبها طاقم طبي لتقديم التطعيم للمستفيد.