تعادل أبها ضد التعاون بالشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد التعاون ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
وبدأت مباراة أبها ضد التعاون المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، قبل أن ينجح زعيم الجنوب في هز الشباك عند الدقيقة 16.
وانطلق كايسيدو وانفرد بالمرمى ليسدد الكرة ويهز الشباك بالهدف الأول، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق كاكو تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 25.
واستغل كاكو خطأ الحارس في تمرير الكرة، وسددها بخارج منطقة الجزاء ليسجل هدف التعادل عند الدقيقة 30، وكاد نواف الصعدي أن يحرز الهدف الثاني لأبها عند الدقيقة 42، إلا أنه أهدر الفرصة بغرابة.
وأطلق صالح العمري تسديدة قوية في الوقت بدل الضائع، إلا أنها مرت فوق العارضة، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها ضد التعاون بالتعادل بنتيجة 1/1.