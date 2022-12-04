تعرض معسكر تركي في نينوى لقصف بـ 8 صواريخ

اُستهدف معسكر تركي في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى مجددًا اليوم الأحد، بعد الهجوم الذي تعرض له المعسكر مساء أمس، وفقًا لما أعلنه سربست بابيري، مسؤول محور قوات البيشمركة العراقية شرقي دجلة.

صواريخ كاتيوشا

ووفقًا لبابيري فقد تم استهداف المعسكر بـ6 إلى 8 صواريخ كاتيوشا، مساء اليوم من جديد.

ولفت مسؤول محور قوات البيشمركة العراقية شرقي دجلة، إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الصواريخ التي تم توجيهها من ناحية الموصل لم يعرف حتى الآن.

صواريخ غراد

وكان المعسكر قد تعرض لقصف صاروخي شمالي العراق، وتبنت المقاومة الإسلامية – لواء أحرار العراق المسؤولية عن استهداف القاعدة التركية في زليكان بأربعة صواريخ نوع غراد 122 ملم، وفقًا لشبكة رووداو الإعلامية.