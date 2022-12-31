تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس وادي الفرع

أعلن مكتب تعليم وادي الفرع عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقال المكتب في بيان له إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8-6-1444هـ بمدارس مكتب تعليم وادي الفرع بنين وبنات وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة للمكتب.