قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وأضافت أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.