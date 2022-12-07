تعليق الدراسة اليوم في مدارس الخفجي

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، في مدارس الخفجي.

تعطيل الدراسة

وقالت الإدارة في بيان لها على موقع تويتر: بناء على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد بتوقع استمرار هطول الأمطار على محافظة الخفجي، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية، فقد تقرر تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس مكتب تعليم محافظة الخفجي.

هطول أمطار

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الرياض والقصيم حتى صباح الأربعاء.

مناطق هطول الأمطار

ونشر الدفاع المدني، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هطول الأمطار في الرياض تشمل (الدوادمي، شقراء، عفيف)، وتستمر حتى الساعة الـ 9 صباح اليوم الأربعاء.

بينما تشمل أمطار القصيم (الرس، العمار، المذنب، النبهانية، ضرية، عقول الصقور)، وتستمر حتى الـ 1 صباح اليوم الأربعاء.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.

تحذيرات جوية

وفقًا للبيان الصادر من المركز الوطني للأرصاد، فهناك توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على عدد من مناطق المملكة المصحوبة بالرياح الرعدية وزخات البرد.