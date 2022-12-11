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تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص غدًا

2022-12-11 الساعة 6:45
تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص، حرصُا على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على ما ورد من تعليمات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بمدارس جدة، رابغ، خليص.

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الدوام عبر منصة مدرستي

لفتت إدارة تعليم جدة إلى أن الدوام سيكون عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

وفي وقت سابق، أعلنت إمارة مكة المكرمة تعليق الدراسة غداً في العاصمة المقدسة وثلاث محافظات.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: بناءً على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غداً للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل.

تحذير

في وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الساعة 10 صباح غد الاثنين.

وقال المركز في بيان على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأحد: عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، الكامل.

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