تعليق الدراسة في محافظة الليث غدًا

أعلنت إدارة تعليم محافظة الليث، تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين لكافة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين لكافة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

لفتت الإدارة إلى أن الدوام سيكون عن بعد عبر منصة مدرستي.

الطائف

من جانب آخر، أعلنت إدارة تعليم الطائف، تعليق الدراسة بها غدًا الاثنين، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً ، وستكون الدراسة غداً عن بعد.

جدة

كما أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص، غدًا الاثنين، حرصُا على سلامة الطلاب والطالبات، بناءً على ما ورد من تعليمات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بمدارس جدة، رابغ، خليص.

تحذير

في وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة.