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الدوام عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة

تعليق الدراسة في مدارس تعليم النماص غدًا

2022-12-25 الساعة 6:36
تعليق الدراسة في مدارس تعليم النماص غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم النماص عن تعليق الدراسة غدًا الاثنين بسبب التقلبات الجوية التي أدت إلى انعدام الرؤية.

وقالت الإدارة في بيان لها : نظرًا لما تمر به المنطقة من أجواءٍ أدت لانعدام الرؤية، وبناءً علي ما رأته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين 2/ 2 / 1444هـ بمدارس تعليم النماص.
وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا بمشيئة الله عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة.

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