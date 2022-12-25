تعليق الدراسة في مدارس تعليم النماص غدًا

أعلنت إدارة تعليم النماص عن تعليق الدراسة غدًا الاثنين بسبب التقلبات الجوية التي أدت إلى انعدام الرؤية.

وقالت الإدارة في بيان لها : نظرًا لما تمر به المنطقة من أجواءٍ أدت لانعدام الرؤية، وبناءً علي ما رأته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين 2/ 2 / 1444هـ بمدارس تعليم النماص.

وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا بمشيئة الله عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة.