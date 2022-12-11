تعليق رودريجو جوس على مغادرة السامبا المونديال

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أكد النجم البرازيلي رودريجو جوس، أن خسارة منتخب السامبا الأول لكرة القدم أمام كرواتيا بركلات الترجيح في دور الثمانية من كأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري من أكثر اللحظات إيلامًا في حياته الكروية.
وكتب رودريجو جوس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس السبت: آسف، من دون شك أكثر اللحظات إيلامًا في مسيرتي، من الجنة إلى الجحيم في غضون دقائق، كانت بالضبط الطريقة التي كنت أطلبها دائمًا ألا تكون كذلك.
ودع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم منافسات كأس العالم 2022 بشكل مفاجئ من الدور ربع النهائي، ليحقق أسوأ أرقامه في البطولة.
وتعادلت البرازيل ضد كرواتيا سلبيًا، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، لينتهي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن يحسم المنتخب الكرواتي التأهل بركلات الترجيح.
وذكرت صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، اليوم الأحد، أن منتخب البرازيل بخروجه من الدور ربع النهائي، فقد أنهى بطولة كأس العالم محتلًا المركز السابع، وهو أسوأ مركز للسيليساو منذ عام 1990.