تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون ريال في حسابات المدارس

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أعلنت إدارة تعليم جدة، اليوم الثلاثاء، عن إيداع أكثر من 3.5 مليون ريال، في حسابات جميع مدارس التعليم العام “بنين وبنات”، وذلك ضمن ميزانية المستلزمات التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444هـ.
وأضافت تعليم جدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه سيتم إيداع الميزانية الخاصة ببند الرياضة للجميع غدًا الأربعاء.
وعاد طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، الأحد الماضي، إلى مقاعدهم الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.
وأكدت وزارة التعليم على التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.