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مع شبه الانعدام في الرؤية

تعليم حائل: تعليق الدراسة الحضورية غدًا بسبب الضباب الكثيف

2022-12-31 الساعة 11:22
تعليم حائل: تعليق الدراسة الحضورية غدًا بسبب الضباب الكثيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم حائل، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بمدارس المنطقة، بسبب الحالة الجوية المتوقعة وفرص تكون الضباب الكثيف.

وقالت إدارة تعليم حائل في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وفرصة تكون الضباب الكثيف، وشبه الانعدام في الرؤية، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس منطقة حائل”.

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وأضاف أن الدراسة ستكون عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة الحضورية

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الغد الأحد.

وأوضحت الإدارة بأن بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس وفرصة هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وأضافت أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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