تعيين مؤيد لروسيا رئيسًا لجهاز الاستخبارات في صربيا

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كشف التلفزيون الرسمي عن تعيين الحكومة الصربية، أمس الخميس، ألكسندر فولين المؤيد لروسيا والمقرب من الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيسًا لجهاز الاستخبارات.
من المعروف أن ألكسندر فولين (50 عامًا) وزير الدفاع والداخلية السابق، معروف بتصريحاته القومية التي غالبًا ما تسببت بوقوع مشكلات دبلوماسية مع الدول المجاورة لصربيا.
ويعد ألكسندر فولين من المسؤولين الأجانب النادرين الذين زاروا موسكو بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.