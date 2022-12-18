Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رجل أمن غامر بالقفز داخله

تفاصيل إنقاذ طفل سقط في خزان مدرسته لمدة 4 ساعات

2022-12-18 الساعة 5:24
تفاصيل إنقاذ طفل سقط في خزان مدرسته لمدة 4 ساعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لحظات عصيبة عاشتها أسرة الطفل عنبر الرويلي الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إبلاغهم بعدم حضوره في موعده المعتاد للمدرسة حتى تم العثور عليه من قبل رجال الأمن في خزان على سطح مدرسته بمحافظة الخفجي التابعة للمنطقة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

وكشف جد الطفل تفاصيل الواقعة، مشيدًا بالموقف البطولي لرجل الأمن حمود الشمري، بعد أن تمكن من إنقاذ عنبر الذي سقط في خزان ماء تابع لإحدى مدارس محافظة الخفجي شرق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

إحباط تهريب 52.4 طن من القات و807 كيلوجرامات من الحشيش

Img

البنك المركزي السعودي: 50 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقال الجد لموقع “العربية”، إنه عندما ذهب حفيده إلى المدرسة بشكل اعتيادي، فوجئوا ببلاغ يفيد بأنه لم يأتِ إلى المدرسة، مما أثار مخاوف الأسرة ودفعه للذهاب برفقة والدته إلى المدرسة للوقوف على الأمر.

وأضاف: “تم سؤال حارس المدرسة الذي أكد عدم خروج أي طالب من المدرسة، ليتم التوجه إلى مديرة المدرسة ومطالبتها بالبحث عن الطفل داخل المدرسة، إلا أنها أكدت عدم وجوده”.

وأشار “حينها قررنا إبلاغ الجهات الأمنية، لنبدأ رحلة البحث عن عنبر في كل مكان حتى تم العثور عليه داخل الخزان بعد سقوطه في وقت مبكر”.

موقف بطولي

ولفت “حينها قرر الضابط الشمري المغامرة بالقفز داخل الخزان، حيث لم يكن ممتلئًا بكامله، وأخرج الطفل بعد مكوثه أكثر من 4 ساعات في الخزان”.

وطالب جد الطالب عنبر، إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتحقيق في الواقعة، مقدمًا شكره وعرفانه لرجال الأمن على ما قدموه من جهود في البحث عن الطفل وإنقاذه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية