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الجاني في قبضة الأمن

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ضحية حرق السيارة بجدة

2022-12-21 الساعة 11:57
تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ضحية حرق السيارة بجدة
المواطن - فريق التحرير

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حالة من الحزن والغضب تسيطر على المجتمع، بشأن قصة ضحية حادث الحرق، إثر تداول مقطع فيديو يوثق صراخ الضحية واستغاثته بصديقه قبل أن يضرم النار في مركبته بسبب خلاف فيما بينهما ليتوفى بعد ذلك متأثرًا بإصابته، مطالبين بأشد عقوبة على الجناة.

وبحسب ما نقلت قناة العربية، ظهر والد المغدور في مقطع فيديو متداول، يعبر عن ذهوله للفاجعة، موجهًا سؤالًا للجناة “أنا أيش سويت”، مشيرًا إلى أن هذا السلوك دخيل على قيم ومبادئ المجتمع السعودي.

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قتل غدر

من جانب آخر، كشف مواطنون تفاصيل جديدة حول الفاجعة، ذاكرين أن المقتول كان في العقد الرابع من عمره، وهو أب لولدين ويعمل مضيفًا جويًّا، مشيرين إلى أنه قُتـل غدرًا على يد صديق طفولته، في الحي الذي يسكن فيه الجاني.

صراخ

وحاول المغدور به إنقاذ نفسه بالخروج من سيارته والتوجه إلى الطريق العام، وهو يردد بأعلى صوته “أيش سويت أنا أخوك..!”، وذلك بحسب مقطع فيديو متداول وثق جزءًا من الحادثة.

لفت رواد مواقع التواصل، إلى أن المغدور حاول الذهاب للمركز الصحي الذي يقع بالحي نفسه، حيث أوصله شخص إليه، دون أن يعلم بأمر الحـادثة، مشيرة إلى أنه تحدث مع الحارس بالمركز، ثم تم نقله للمستشفى، إلا أنه توفي بعد ذلك.

جدير بالذكر أن شرطة محافظة جدة كانت قد ألقت القبض على مواطن؛ لإضرامه النار في مركبة؛ ما أدى إلى وفاة قائدها متأثرًا بحروقه، إثر خلاف سابق بينهما.

وحسب بيان للأمن العام، تبين من إجراءات الاستدلال وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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