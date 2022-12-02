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فحص السيارات الخاصة بـ100 ريال

تفاصيل جدول المقابل المالي للفحص الفني الدوري للمركبات

2022-12-02 الساعة 4:03
تفاصيل جدول المقابل المالي للفحص الفني الدوري للمركبات
المواطن - الرياض

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نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات.

تفاصيل جدول الفحص

ووفقًا للجدول، تقرَّر أن يكون المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للدراجات الآلية ثنائية العجلات 45 ريالًا، أما الدراجات ثلاثية أو رباعية العجلات 50 ريالًا.

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أما للسيارة الخاصة وسيارة الأجرة 100 ريال، فيما سيكون المقابل المالي لإعادة الفحص للسيارة الخاصة وسيارة الأجرة 33 ريالًا.

فيما يكون مقابل فحص المركبة المعدة لنقل الأشخاص، وتتراوح سعتها من (10) أشخاص إلى (15) شخصًا بحد أقصى، على ألا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان 100 ريال أيضًا أما المركبة المعدة لنقل الأشخاص، وتزيد سعتها على (15) شخصًا وتصل إلى (30) شخصًا بحد أقصى، على ألا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان 141 ريالًا.

أما مركبة معدة لنقل الأشخاص، وتزيد سعتها على (30) شخصًا، ويزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان، 205 ريالات

وبشأن مركبات النقل، فالمركبة المعدة لنقل الأشياء، ويقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان، يتم فحصها بـ 100 ريال، والمركبة المعدة لنقل الأشياء، ويتراوح وزنها الإجمالي بحد أدنى (3.5) أطنان وبحد أقصى (12) طنًا بـ 141 ريالًا، وإعادة الفحص بـ 47 ريالًا.

والمركبة معدة لنقل الأشياء، ويزيد وزنها الإجمالي على (12) طنًا 205 ريالات.

المقطورات

وفي حال فحص المقطورات، فالمركبة التي ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى، ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان، يتم دفع (100) ريال، و(33) ريالًا في حال إعادة الفحص.

والمركبة التي ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى، ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويزيد وزنها الإجمالي على (3.5) أطنان بـ (184) ريالًا

ونصف المقطورات، ففي حال فحص مقطورة يستند جزء من وزنها على القاطرة، ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان، يتم دفع (100) ريال، و (33) ريالًا في حال إعادة الفحص.

والمقطورة التي يستند جزء من وزنها على القاطرة، ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويزيد وزنها الإجمالي على (3.5) أطنان بـ (184) ريالًا.

ومركبات الأشغال العامة يتم فحص مركبة الأشغال العامة التي تستخدم الطريق، ومصممة لغرض غير نقل الأشخاص أو الأشياء بـ (205) ريالات، وإعادة الفحص بـ (68) ريالًا.

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