تفجير سيارة مفخخة جنوبي تركيا وإصابة 8 من الشرطة

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أصيب، اليوم الجمعة، ثمانية ضباط أتراك في انفجار استهدف موكبًا للشرطة في محافظة ديار بكر في جنوبي البلاد.
ونقلت الإذاعة والتلفزيون التركية عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله: إنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى، واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.
وكشفت وسائل الإعلام التركية أن الانفجار وقع عن طريق السيارة المفخخة التي كانت متوقفة على جانب طريق ديار بكر – ماردين أثناء مرور سيارة مكافحة الشغب التابعة لشرطة.
فيما أفادت محافظة ديار بكر التركية عن تنفيذ عملية إرهابية بتفجير السيارة المتوقفة ونقل المصابين إلى المستشفيات.