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في محافظة ديار بكر

تفجير سيارة مفخخة جنوبي تركيا وإصابة 8 من الشرطة

2022-12-17 الساعة 12:10
تفجير سيارة مفخخة جنوبي تركيا وإصابة 8 من الشرطة
المواطن - فريق التحرير

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أصيب، اليوم الجمعة، ثمانية ضباط أتراك في انفجار استهدف موكبًا للشرطة في محافظة ديار بكر في جنوبي البلاد.

التفاصيل

ونقلت الإذاعة والتلفزيون التركية عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله: إنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى، واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.

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وكشفت وسائل الإعلام التركية أن الانفجار وقع عن طريق السيارة المفخخة التي كانت متوقفة على جانب طريق ديار بكر – ماردين أثناء مرور سيارة مكافحة الشغب التابعة لشرطة.

فيما أفادت محافظة ديار بكر التركية عن تنفيذ عملية إرهابية بتفجير السيارة المتوقفة ونقل المصابين إلى المستشفيات.

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