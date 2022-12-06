تفوق البرتغال ضد سويسرا بثنائية في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد سويسرا بتفوق المنتخب البرتغالي بثنائية دون رد في ثمن نهائي كأس العالم 2022.
هدف البرتغال "33": #البرتغال 2-0 #سويسرا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @selecaoportugal @nati_sfv_asf #VesteABandeira pic.twitter.com/imCHezgWmMقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
وأحرز الهدف الأول للمنتخب البرتغالي، اللاعب جونسالو راموس في الدقيقة الـ18 من تصويبة قوية، ثم أضاف المدافع بيبي الهدف الثاني لمنتخب برازيل أوروبا من ضربة رأسية في الدقيقة الـ34.
وسيلتقي الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، بالمنتخب المغربي السبت المقبل في ربع نهائي المونديال.
هدف البرتغال "17": البرتغال 1-0 سويسرا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @selecaoportugal @nati_sfv_asf #VesteABandeira pic.twitter.com/nuUnSFCq9J
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022