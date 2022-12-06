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تُقام بعد قليل في ثمن نهائي كأس العالم

تقارير: رونالدو احتياطيًا في مباراة البرتغال ضد سويسرا

2022-12-06 الساعة 9:03
تقارير: رونالدو احتياطيًا في مباراة البرتغال ضد سويسرا
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن أن المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس سيُجلس كريستيانو رونالدو احتياطيًا في مباراة البرتغال ضد سويسرا بعد قليل في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

البرتغال ضد سويسرا

وبحسب ما ذكرته شبكة قنوات Bein Sports الرياضية القطرية فإن رونالدو سيكون على مقاعد البدلاء أمام المنتخب السويسري.

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وفي وقت سابق، ألمحت صحيفة Daily Mail البريطانية إلى أن مدرب البرتغال يُخطط لاستبعاد رونالدو من قائمة برازيل أوروبا لمواجهة سويسرا كعقوبة لرونالدو بعد اعتراضه على تغييره في مباراة كوريا الجنوبية في دور المجموعات.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

يذكر أن صحيفة Marca الإسبانية قالت إن رونالدو سيوقع لنادي النصر في يناير المقبل مقابل نيل 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب من الفريق العاصمي.

وبحسب صحيفة Metro البريطانية فإن الإعلامي البريطاني بيريس مورجان غرد عبر حسابه في “تويتر” وأكد أن رونالدو لم يتفق مع نادي النصر للانضمام له في يناير المقبل.

وأضاف مورجان: “رونالدو لا يفكر في الانتقال للدوري السعودي، هو يريد البقاء في أوروبا والانضمام لفريق ينافس على البطولات الكبرى لكي يحطم الأرقام القياسية”.

جدير بالذكر أن رونالدو حاليًّا بلا نادٍ، بعد فسخ العقد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.

وتنطلق مباراة البرتغال ضد سويسرا اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل.

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