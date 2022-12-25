تقويم التعليم توضح المستندات المطلوبة لدخول اختبار القدرات

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تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، مع استفسارات المواطنين عن المستندات المطلوبة لدخول اختبار القدرات.
وجاء الرد عبر خدمة العناية بالمستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بضرورة إحضار الهوية الرقمية للدخول لاختبار القدرات.
ويمكن للمتقدم إثبات هويته من خلال الوثائق التالية:
– طباعة نموذج التحقق من الهوية، من خلال الملف الخاص بالمتقدم مع إرفاق صورة شخصية، وختمه من إدارة المدرسة.
– الهوية الوطنية للسعوديين، والإقامة لغير السعوديين.
– جواز السفر الشخصي.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة أنه لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م.