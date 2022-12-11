تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع

قدم مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الشكر للأستاذة إسراء عسيري بعد انتهاء فترة تكليفها رئيسًا تنفيذيًا للهيئة وذلك نظير مساهمتها الفاعلة في تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها وإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية.

وأصدر المجلس قراراً بتكليف الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً تنفيذياً للهيئة.

خطوات تطويرية

يأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية السعودية خلال الفترة الحالية وفق توجيهات معالي وزير الإعلام المكلف.

ويتمتع العبداللطيف الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بخبرة تقارب 20 عامًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من خلال قيادة فريق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير مؤشرات التحول الوطني الرقمي وقياس أثرها على مستوى القطاعات، والإشراف على استراتيجية التحول الرقمي في قطاع التعليم.

ويحمل العبداللطيف درجة الدكتوراه في علوم الحاسب بجامعة هاريت وات الأسكتلندية وماجستير علوم الحاسب من جامعة أدنبرة بأسكتلندا وبكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود.

مؤهلات وخبرات عملية

كما شغل منصب وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير، وتقلد منصب نائب رئيس وحدة التحول الرقمي في اللجنة الوطنية للتحول الرقمي.

وتسلم قبل ذلك مناصب عدة أبرزها عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود والمستشار المشرف على إدارة المشاريع.

وكانت بداية مسيرة العبداللطيف الأكاديمية من خلال عمله أستاذًا مساعدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود ومحاضرًا بجامعة هاريت وات بأسكتلندا، وعمل قبل التحاقه بالمجال الأكاديمي محللًا للنظم في البنك المركزي السعودي “ساما”.