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تكميم المعدة ليس نزهة وخبراء: له مخاطر محتملة

2022-12-14 الساعة 11:06
تكميم المعدة ليس نزهة وخبراء: له مخاطر محتملة
المواطن - فريق التحرير

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يتجه بعض المواطنين والمقيمين إلى عمليات تكميم المعدة، رغم ما لها من مضاعفات جسدية ونفسية حذر منها بعض الأطباء.

مضاعفات خطيرة

وأفاد استشاري أمراض القلب خالد النمر، في مقابلة على قناة الإخبارية، أن عملية قص المعدة ليست نزهة ولها مضاعفات كثيرة، مشيرًا إلى أنه لا غنى عن الوعي والأكل الصحي.

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بدوره، كشف مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور إبراهيم العنزي، أن إجراء هذه العمليات من أجل التنحيف خطر على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصدر.

خطورتها على مريض القلب

وأشار الدكتور إبراهيم العنزي، إلى أن الخطر عالٍ جدًّا خلال عمليات التكميم مع معاناة الأشخاص من مشاكل في الصدر أو القلب.

ولفت إلى أن عمليات التكميم تكون آمنة في حال إجرائها بالشكل المناسب والصحيح، وذلك من خلال تحضير الشخص لها عبر مراحل بإنزال وزنه عن طريق بالون، ثم القيام ببرنامج غذائي ورياضي، ومتابعة دقيقة، بمتوسط 6 أشهر.

بدوره حذر الدكتور سعد الملحم، استشاري جراحة السمنة والمناظير، من مضاعفاتها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوثها لكنها قليلة جدًّا، ومضاعفاتها مثل أي جراحة في أي جزء من أجزاء الجسد، وتشمل النزيف، والتسريب، والجلطات، وحدوث التهابات مكان العملية، ونقص الفيتامينات.

وأفاد أنه يمكن تجنب تلك المشكلة من خلال البحث عن طبيب مختص صاحب خبرة، ومستشفى متعارف عليه، وأن يثقف المريض نفسه.

رأي مغاير

في المقابل كان للدكتور عائض القحطاني، بروفيسور جراحة السمنة والمناظير، رأي مغاير حول عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن، مؤكدًا أنه يساعد في الشفاء من أمراض السكري والضغط والكوليسترول، كما يسهم في إطالة الحياة 10 سنوات.

وتابع القحطاني، ليس كل طبيب مؤهلًا للتعامل معها، ولا كل مستشفى تجرى فيها، ما بعد جراحة التكميم هو أهم من التكميم بمراحل، مؤكدًا أن هناك عدة عوامل تسهم في إنجاح العملية وهي الالتزام بالتعليمات والحرص على المتابعة مع أخصائي تغذية وتناول الفيتامينات والسوائل وممارسة الرياضة.

ليست الحل السحري

وأكد الدكتور سامي العصاري، استشاري جراحة عامة وجراحة أورام القولون والمستقيم والربوت والمناظير واضطرابات الحوض والسمنة، أن جراحة السمنة ليست الحل السحري للوصول للوزن المثالي، ويجب أن يصحبها حمية ورياضة كجانب مساعد للنزول إلى الوزن المثالي بعد إجراء عمليات التكميم.

وأوضح أن هذه الجراحة ليست لجمال الشكل الخارجي للمريض بل تهدف للحد من الأمراض التي تسببها السمنة كأمراض المفاصل والسكر والضغط وغيرها.

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