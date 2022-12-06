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تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الرياض والشمالية

2022-12-06 الساعة 11:45
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الرياض والشمالية
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية للقيادة بحذر؛ خوفًا على سلامتهم بسبب أحوال الطقس غير المستقرة.

أتربة مثارة بالرياض

ونشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق عبر موقع “تويتر” تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الرين- القويعية) حيث تشهدُ نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

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ضباب في الشمالية

كما وجهت تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من (حزم الجلاميد- طريف)، حيث تشهد المنطقة حالة ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيين السلامة للجميع، وقالت على حسابها: عزيزي قائد المركبة قُدْ بحذر.

تحذيرات جوية

وفقًا للبيان الصادر من المركز الوطني للأرصاد، فهناك توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على عدد من مناطق المملكة المصحوبة بالرياح الرعدية وزخات البرد.

وحسبما جاء في تغريدة المركز عبر حسابه على تويتر، فمن المتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق حائل وسميراء والغزالة والشنان، كما تشهد محافظة جدة هطول أمطار رعدية، إلى جانب تدني الرؤية الأفقية بها.

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