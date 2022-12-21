توضيح من تقويم التعليم بشأن تأجيل اختبارات القدرات بجدة غدًا

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم إلإبلاغ في حال تأجيل أية اختبارات للقدرات غدًا الخميس، وذلك وسط توقعات المركز الوطني للأرصاد بأن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية وأمطارًا غزيرة.
وردّ حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم بموقع “تويتر”، على سؤال مفاده “بالنسبة لاختبار غدًا الخاص بالقدرات في مدينة جدة.. هل يتم في موعده أو يتم تأجيله؟”.
وأوضحت العناية بالمستفيدين أن “الهيئة تلتزم بتعليمات المركز الوطني للأرصاد والجهات ذات العلاقة، وفي حال تأجيل الاختبار سيتم إشعارك عبر رسالة نصية على جوالك المسجل لدينا”.
وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة غدًا الخميس، في مدارس ومكاتب تعليم مكة والجموم وبحرة والكامل بسبب سوء الأحوال الجوية.
بدورها أعلنت إدارة تعليم جدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28 / 5 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص”.
وأضافت “سيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.