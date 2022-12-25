توفيت منذ عامين ومستشفى بجدة يطالبها بدفع 62 ألف ريال

حصلت أحد مستشفيات جدة على حكم قضائي بإلزام أهل سيدة متوفاة بدفع مبلغ ضخم، بعد وفاتها بعامين.

كشف عبدالمجيد المعلوي ،حفيد السيدة، التفاصيل خلال لقاء له مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية.

المعلوي قال: إن جدته دخلت إلى المستشفى إثر إصابتها بضيق في التنفس، وبعد تلقيها العلاج أفادوا باشتباه إصابتها بفيروس كورونا ومتابعة حالتها.

وتابع: المستشفى أبلغنا أن تكاليف العلاج ستتحملها وزارة الصحة؛ كونها مصابة بفيروس كورونا، وطلبنا إحالتها لمستشفى حكومي وتم الرفض؛ لعدم وجود سرير، وظلت في المستشفى الخاص حتى غادرت.

62 ألف ريال

واستطرد: المستشفى يطالبنا بدفع 62 ألف و570 ريالًا نظير علاج جدتي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تجاوب من وزارة الصحة بخصوص أزمة جدتي.

وناشد المعلوي وزارة الصحة والجهات المعنية بتشكيل لجنة لحل المشكلة مع المستشفى الخاص، مشيرًا إلى أن الوفاة كانت بعد عامين من الوعكة الصحية التي عانت منها جدته، فيما أن الوفاة كانت طبيعية.