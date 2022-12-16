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توقعات بأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا السبت والأحد

2022-12-16 الساعة 4:26
توقعات بأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا السبت والأحد
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الجمعة، أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا خلال ليلتي السبت الأحد.

ودعا الحصيني عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” المواطنين بأخذ احتياطاتهم بارتداء الملابس الثقيلة.

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أماكن مقترحة للتنزه

من جهة أخرى، اقترح الحصيني أماكن للتنزه في منطقة الرياض وذلك بعد السيول التي شهدتها مدن المملكة السبت الماضي.

وذكر الحصيني بعض هذه الأماكن وهي: أشيقر وشقراء وثرمداء وأثيثية ومرات وثادق ورغبة وروضة سدير والمزاحمية وضرماء والعيينة وسدوس.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة.

في حين يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية، من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

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