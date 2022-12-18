توقعات بأمطار رعدية على الطائف حتى الـ 6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف وتشمل مراكز الهدا والشفاء وميسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

من جهة أخرى, نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات: الخرمة والموية وتربة ورنية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، و طقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة.